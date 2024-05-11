«Счастье любит тишину!» Шура прячет от публики свою возлюбленную

Александр Медведев, известный под сценическим псевдонимом Шура, выложил в микроблоге видеоролик, в котором он готовит борщ для возлюбленной. Певец заявил, что он пошел на это ради любви к своей девушке – ему хотелось ее приятно удивить.

«Мои яхонтовые, оговорюсь сразу, я не претендую на звание мастер шефа, я не профессионал в поварском искусстве, но вот так случилось, что влюбился и решил приготовить борщ для любимой!» — сказал он.

Изначально в видеоролике присутствовала и сама девушка, но в итоге Александр принял решение ее никому не показывать, пишет издание Рassion.ru

«Эта вторая версия этого видео, в первой версии, любимая была в кадре, но потом решил ее вырезать! Счастье любит тишину! Всем приятного аппетита!» — сообщил Шура.

Певец Шура на пути к славе смог преодолеть конфликт с матерью, а став популярным, избавиться от наркотической зависимости и победить рак.

https://news.rambler.ru/starlife/44213842-shura-put-k-slave-narkotiki-i-rak/