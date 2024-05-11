В 34 года ушла из жизни девушка покончившего с собой диджея Avicii

На 35-м году жизни скончалась Эмили Голдберг, последняя девушка покончившего с собой важного диджея Avicii.

Чуть менее года назад Эмили сообщила через соцсеть, что ей удалось победить рак. Причиной смерти молодой женщины стала тромбоэмболия легочной артерии.

Голдберг скончалась в родной Калифорнии, где родилась в 1989-м.

Информации о том, где и при каких обстоятельствах Эмили познакомилась с диджеем, нет, но известно, что они встречались два года - вплоть до трагического инцидента с 28-летним музыкантом весной 2018-го.