Харламов рассказал, как сделал предложение Ковальчук

Гарик Харламов недавно сделал предложение руки и сердца актрисе. Подробности этого события Харламов рассказал в собственном шоу «Кстати».

«Да, я сделал предложение своей Катюхе. На самом деле, там ничего такого. Скромненько встал на одно колено, как полагается, достал колечко, дождался пока она скажет «да». Потом она помогла мне встать, не совсем все получилось. Там рабочие клали асфальт, она вышла, попросила помочь. Они пришли, за ремень меня ковшом приподняли. И уже когда поднялся, понял, что больше никогда вставать на колено в этой жизни не буду», — рассказал Гарик.

Он добавил, что это 100% последнее предложение в его жизни, сообщает «Комсомольская Правда».

На самом деле Гарик делал предложение, забрав заплаканную Ковальчук со съемочной площадки. По сценарию ее героиня плакала, и у Екатерины потекла тушь. Вот в таком зареванном виде она и получила кольцо от любимого человека.

Харламов пояснил, что они с будущей супругой будут несколько месяцев обсуждать организацию предстоящей свадьбы, и пообещал спеть на торжестве со своей группой «Купание обезьяны в теплой воде».