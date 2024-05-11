Гузеева показала, где отдыхает от городского шума

Лариса Гузеева полетела на малую родину, в Оренбургскую область. Там живут ее брат Виталий, а также его большая семья. Актриса рассказывала, что к родне она приезжает часто чтобы «отдохнуть от городского шума и спрятаться». Отчет о нынешнем приезде она выложила в микроблог.

Дорогую гостью угощали домашними разносолами, пишет 5 Канал.

«Бешбармак вообще хоть знаете, что это такое? Вот он, бешбармак! Это я у себя на родине. У нас сейчас девичник, бабичник, я бы даже сказала. У нас один мальчишка, но он сейчас уйдет. Мы даже его снимать не будем, он у нас сегодня шофер. Смотрите, какая красота», — пошутила про брата актриса.

Также Гузеева рассказала, что ей наливают домашний квас, душистый и холодный.

«Смотрите, какой квас ледяной. Это вам не покупная какая-то х***. Так что нам приятного аппетита», — резюмировала актриса.

6 мая депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением сводить людей прямо на «Госуслугах». Также он подчеркнул, что хотел бы привлечь к этому проекту ведущих «Давай поженимся!».

По его мнению, Лариса Гузеева смогла бы стать лицом раздела, чтобы больше пользователей пробовали через него искать себе партнера.

Предложение Милонова саму артистку не особо заинтересовало. Она заявила в разговоре с журналистами, что возможно рассмотрит его, если ей хорошо заплатят.