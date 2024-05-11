Боня похвасталась очередным изменением внешности

Виктория Боня активно борется с возрастом. В прошлом году она сделала пластику лица и «лисьи глазки» у голливудского хирурга. После этого теледива несколько месяцев ходила в темных очках.

Затем звезда рекламировала похудение в кратчайшие сроки, демонстрируя личный пример. Вслед за подругой Аленой Водонаевой наращивала волосы за миллион рублей, пишет издание super.ru.

А накануне Виктория сообщила, что увеличила губы. И выложила на своей страничке фотографии, предоставив подписчикам включиться в опрос – стала ли она краше или разница незаметна

© Instagram*

Большинство фолловеров сочли, что у бывшей звезды «Дома-2»

и ранее эта часть лица была гипертрофированно большой

© Instagram*

Боня снова планирует принять участие в Каннском фестивале. При этом она может взять с собой на мероприятие «подругу или друга». Правда, звезда просит за поход на фестиваль в ее обществе 6 млн рублей.

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