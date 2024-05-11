Тарасов перевез семью в съемное жилье

Дмитрий Тарасов вместе со своей третьей женой, Анастасией Костенко, и детьми жили особняке тысячу квадратных метров в поселке Соловьиная роща. Футболист строил этот дом со своей второй женой, певицей Ольгой Бузовой.

В доме были фитнес-зал, библиотека, бильярдная, четыре спальни, просторная гостиная, огромные гардеробные и прачечная, рассказывают 7days.ru. При разводе Ольга не смогла претендовать на коттедж, поскольку Тарасов записал его на имя матери.

Но не так давно пара решила продать дом. «Дом Бузовой» был выставлен на продажу за 210 миллионов рублей. И, видимо, сделка состоялась, поскольку семье пришлось срочно съезжать. Но не в новый особняк, а в съемный. Видимо, в перспективе намечено нечто лучшее.

В социальных сетях Костенко рассказала о временном жилье в поселке Онегино на Новой Риге.

«Больше недели мы занимались переездом. Оказывается, у нас так много вещей! Я еще в процессе распаковок и с большим энтузиазмом обустраиваю наше временное жилище. пока могу сказать одно: мечты сбываются!»

Анастасия Костенко вышла замуж за Дмитрия Тарасова в 2018 году. У супругов четверо детей.