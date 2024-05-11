СМИ: сувениры «с Аллегровой» пользуются спросом

Ирина Аллегрова давно не выпускала альбомов и новых песен, которые бы стали хитами – тоже. Социальные сети народная артистка России не ведет.

Однако народная любовь певице не иссякает, о чем свидетельствуют продажи сувениров с использованием ее имени и изображения, пишет «Московский Комсомолец».

Журналисты издания изучили товары «с Аллегровой». Так, за 150 рублей можно приобрести открытку «Гуляй шальная Императрица!», с изображением певицы с бокалом вина. За 300- стикеры для обложки мобильного телефона, постер, воздушный шар. За 400 – обложку на паспорт, за 600 - кружку, все это с Аллегровой.

Продается и карнавальная маска с лицом певицы. Изделие сделано из картона, сзади – резиночка. За 500 рублей можно приобрести «лик» Аллегровой и выступить на собственной вечеринке.

Певица Ирина Аллегрова в конце января отметила день рождения - ей исполнилось 72 года. Большую часть из них она провела на сцене: еще в 70-е Аллегрова начала работать в оркестре. Однако в последнее время о знаменитости мало что слышно.