Отец рассказал о состоянии находящегося под стражей Шарлота

Отец певца Эдуарда Шарлота Валерий Шарлот рассказал о состоянии находящегося под стражей сына. Его цитирует kp.ru.

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«Мы недавно виделись с Эдей, на следующей неделе опять там буду. Мне кажется, ему стало получше, потому что он начал немножко понимать, что все не быстро и не просто, что надо рассчитывать на свои силы, а не на какое-то везение», — говорит Валерий Шарлот.

По словам отца, сыну стало легче жить, кроме того, у них улучшились отношения, поскольку отец — единственный, кого видит Эдуард Шарлот.

Срок содержания в СИЗО Эдуарду Шарлоту продлили 23 апреля до 29 мая включительно, защита подала апелляционную жалобу на это решение.

26-летний артист содержится в СИЗО с декабря 2023 года. Его обвиняют в оскорблении чувств верующих и реабилитации нацизма — пребывая за рубежом, артист демонстративно сжег свой паспорт на камеру и выложил ролик в публичный доступ, как и некоторые другие видео, заинтересовавшие следствие.