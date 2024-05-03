Возлюбленная Тимати ответила на слухи о пластике

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова ответила на слухи о пластике ягодиц. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Избранница музыканта, которую регулярно подозревают в улучшении фигуры посредством хирургических вмешательств, опровергла слухи пользователей сети. Знаменитость запечатлела себя в зеркало, направив камеру на ягодицы.

«Ох уж эти импланты, живут своей жизнью», — пошутила она.

Поклонники не могли оставить комментарии под видео Ивановой, поскольку она опубликовала его в сторис.

В апреле Валентина Иванова рассказала о неожиданной процедуре ради красоты. Избранница музыканта призналась, что решила исправить прикус с помощью брекетов.