Звезда «Дома-2» рассказал о полученном благодаря реалити-шоу образовании

Участник популярного телепроекта «Дом-2» Тигран Салибеков заявил, что благодаря проекту получил профессиональное образование. Влияние реалити-шоу на жизнь он раскрыл в разговоре с изданием «Телепрограмма».

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Журналист напомнил, что на проекте Салибеков занимается массажем.

«Массажем я занимаюсь с удовольствием. Спасибо за это "Дому-2", что мне дали профессиональное образование», — заявил звезда «Дома-2».

Он также добавил, что ему удалось открыть массажный салон.

37-летний Салибеков рассказал, что он попал на проект, когда ему было 24 года. Участник телестройки оценил влияние шоу на его жизнь как колоссальное.

Ранее экс-ведущая «Дома-2», журналистка Ксения Собчак вспомнила о сложностях работы в проекте. По ее словам, на телевизионный кастинг приходило очень много людей.