С Елизаветы Боярской и ее мужа через суд взыскали долги

Столичный суд рассмотрел исковое заявление ГБУ «Жилищник района Хорошево-Мневники» в отношении актрисы Елизаветы Боярской и ее супруга актера Максима Матвеева. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Иск был направлен из-за долгов пары за жилищно-коммунальные услуги. Их задолженность составляет более 26 тысяч рублей, подчеркнули в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Согласно решению мирового судьи района Хорошево-Мневники, с актеров взыскивают указанную задолженность.

Ранее сообщалось, что российский певец Филипп Киркоров оштрафован на 6 тысяч рублей из-за неуплаты штрафа. Отмечалось, что певец признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).

Решение принял мировой судья судебного участка 371. Судом назначено наказание в виде административного штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного административного штрафа.