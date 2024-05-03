Разбор IMS Business Report: как и почему растет электронная музыка

International Music Summit, или Международный музыкальный саммит, — это ежегодная конференция, посвященная индустрии, культуре и развитию электронной музыки. Участники мероприятия подводят итоги прошедшего года, оценивают рост мирового рынка и прогнозируют его дальнейшее движение. Мы ознакомились с отчетом IMS и выделили ключевые пункты, по которым можно наиболее полно отследить настоящее и будущее электронной музыки. А перспективы у жанра более чем светлые, как и у рынка в целом. Все подробности — читайте ниже.

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Объемы глобального музыкального рынка растут

По данным IMS, доходы музыкальных издательств к последнему кварталу 2023 года показали уверенный рост: общая сумма заработанных средств составила 11,9 миллиарда долларов. Это на 10% больше прошлогодних отчислений, где доходность музыкального рынка составила 10,9 миллиарда

Мэйджор-лейблы — круто, но уже не так

Ключевые для индустрии компании, такие как Believe, Warner Music, Universal Group, HYBE и Sony Entertainment, оставляют за собой лидерство по охвату объемов рынка.

Однако темпы развития мейджор-лейблов существенно замедлились: их доходы к концу 2023 года выросли лишь на 7%, в то время как общие показатели выручки менее крупных компаний увеличились на 17%.

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Концертная индустрия восстанавливается

Согласно отчету IMS, эвент-индустрия, показавшая довольно слабые результаты во время пандемии в 2020-м, сейчас переживает свои лучшие времена: концерты, по оценкам экспертов, принесли музыкальному рынку 75,9 миллиарда долларов дохода. Примечательно, что в этой сфере наблюдается уверенная тенденция к росту. В 2021-м доходы индустрии составили 48,2 миллиарда, а в 2022 году — 64,2 миллиарда.

Впрочем, даже во время пандемии у нас было что послушать. Вот, например, одна из подборок с ностальгическим звуком того времени.

Диджеи богатеют

Последствия пандемии до сих пор ощущаются в мире диджеинга, однако ситуация со временем улучшается. По данным исследования, проведенного экспертами IMS, около 40% опрошенных диск-жокеев все еще испытывают трудности с поиском площадок для выступлений, а также утверждают, что гонорары в сравнении с прошлым стали сравнительно ниже.

Обеспокоенность артистов легко объяснима. Большинство из них считают, что живые выступления — более прибыльный источник дохода, чем выплачиваемые стримингами отчисления, а для многих и вовсе является основным способом заработка. Впрочем, не все так плохо: все-таки около 60% опрошенных оценивают ситуацию с поиском площадок либо нейтрально, либо положительно.

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Впрочем, трудности могут возникать не только у артистов, но и у слушателей. Подписчикам Звука в этом плане повезло: у них есть дружелюбная и участливая поддержка, которая готова прийти на помощь в любую непонятную минуту.

Ситуация с поиском музыки, к слову, тоже решена. Правда, с использованием силы. Силы Звука. Это самообучающийся алгоритм, который может подобрать вам бесконечный плейлист на основе ваших вкусовых предпочтений. Чем больше вы слушаете, тем лучше и качественнее становится содержание вашей музыкальной волны. Готовы пробовать? Жмите на кнопку ниже.

Электроника — самый быстрорастущий жанр в социальных сетях

Во-первых, стоит упомянуть, что общий объем рынка электронной музыки к концу 2023 года увеличился на 17%. Сумма вырученных средств составила 11,8 миллиарда долларов, а основным источником дохода для жанра, как и ожидалось, стали живые выступления, продажа оборудования и отчисления за прослушивания.

Во-вторых, о растущей популярности электроники говорит и повышенное внимание в социальных сетях. По данным IMS, количество публикаций в TikTok с тегом #electronicmusic к финальному кварталу 2023-го увеличилось на 71%, а общее число его просмотров составило 10,5 миллиарда, что вдвое больше по сравнению с 2022 годом.

В-третьих, прирост заинтересованной аудитории на других площадках показал буквально монструозные темпы: среднее количество пользователей, относящихся к жанровой фан-базе, увеличилось примерно на 40 миллионов человек. Также IMS представили любопытную статистику по андерграундным артистам, формирующим будущее сцены. По данным отчета, каждый первый из трех загружаемых на SoundCloud треков так или иначе относится к одному из поджанров направления.

Более того, эксперты выделили топ-10 электронных стилей, наиболее популярных на вышеупомянутой платформе:

Electronic Vinahouse UK & Ireland Dance Hardstyle Hard / Industrial Techno UK Trance Drum & Bass Organic House / Techno Techno Minimal / Deep Tech

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Южная Африка все еще в тренде

Благодаря глобальному интересу к музыке амапиано, отмеченному еще в 2023-м, поджанры южноафриканской электроники продолжили рост. На сегодняшний день, по данным IMS, афрохаус занимает 23-ю позицию в списке самых популярных стилей электронной музыки по поисковым запросам. Зарубежные стриминговые сервисы отмечают южноафриканский рынок одним из самых перспективных и прибыльных для жанра.

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