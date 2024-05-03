THE WAEVE выпустили сингл City Lights

Проект гитариста группы Blur Грэма Коксона и экс-вокалистки The Pipettes Роуз Элинор Дугалл THE WAEVE представил трек City Lights. Песня станет частью предстоящего второго альбома дуэта. Его название и дата выхода пока неизвестны.

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Бодрая композиция записана в фирменном звучании THE WAEVE с узнаваемой гитарой Коксона. Лирика сингла наполнена нуарными образами. В дополнившем трек атмосферном визуалайзере Грэм и Дугалл сидят в автомобиле в огнях города.

Дебютная одноименная пластинка коллектива увидела свет в прошлом году. Позже музыканты также выпустили делюкс-издание лонгплея.