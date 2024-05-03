Инстасамка показала фигуру в микрошортах

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала фигуру в откровенной одежде на балконе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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23-летняя исполнительница примерила на видео черные микрошорты, которые обнажали часть ее ягодиц. Также она надела белую рубашку и подчеркнула талию кожаным корсетом. При этом в качестве обуви знаменитость выбрала остроносые сапоги до колен, отделанные ярко-зеленым мехом.

Кроме того, звезда уложила волосы в гладкий низкий пучок, оставив две пряди по обе стороны лица, и дополнила образ узкими очками и серьгами-кольцами большого диаметра.

Ранее в мае российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) показала откровенные кадры из машины за миллионы рублей.