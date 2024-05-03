Прохор Шаляпин признался, что состоит в отношениях без любви

Певец Прохор Шаляпин в беседе с Ольгой Бузовой на шоу «Это нормально?» раскрыл подробности своего нового романа.

«Я не влюблен, но мое сердце сейчас занято. Я в отношениях. Но зачем мне сейчас свадьба?» — заявил Шаляпин.

При этом артист не стал раскрывать других деталей своего романа, не уточнив даже возраст возлюбленной.

Несколько дней назад Шаляпин спровоцировал слухи о помолвке с возлюбленной. 40-летний музыкант опубликовал в социальной сети фотографию женской руки. На безымянном пальце незнакомки было кольцо с бриллиантом. Артист сообщил поклонникам, что его избранница ответила согласием. При этом певец не стал рассказывать о своей возлюбленной. По словам журналистов, спустя час артист удалил публикацию.

В марте Прохор Шаляпин сообщил, что апартаменты с собственным кинотеатром — половину большой квартиры общей площадью в 400 квадратных метров — ему недавно оставила в наследство бабушка друга. Имя женщины он называть не стал. Он объяснил, что находился с ней в тесных и дружеских отношениях.