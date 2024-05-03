Сергей «Паук» Троицкий обвинил силовиков в краже алкоголя и гитар

В ночь на 28 апреля в одном из клубов Нижнего Новгорода должен был состояться концерт рок-группы «Коррозия металла». Во время выступления в зал ворвались представители правопорядка. Сообщалось, что силовиков заинтересовал мерч музыкантов — на нем были изображены «древнеславянские символы в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами». Лидер музыкального коллектива Сергей «Паук» Троицкий был задержан. Позже он сообщил, что приостанавливает деятельность своей группы.

Накануне артист пообщался с журналистами издания «Газета.Ru». В беседе с представителями прессы Сергей «Паук» Троицкий заявил, что в тот вечер у его группы было похищено шесть бутылок элитной водки, три бутылки премиального шампанского и две дорогостоящих гитары.

«Также были конфискованы деньги у продавщицы мерча группы на сумму больше 150 тыс., и у продавца билетов наличные деньги в размере 200 тыс. Конфискованы два баула с мерчем группы больше, чем на 300 тыс: балахоны, майки и т. д. А также концертные и театральные баннеры группы на 20 тыс.», — рассказал лидер группы «Коррозия металла».

Сергей «Паук» Троицкий также утверждает, что от действий силовиков, которые, по его словам, не имеют никакого отношения к силовым органам, пострадали и присутствующие на концерте гости.