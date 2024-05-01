Волочкова пожаловалась на мальдивских комаров

Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах. Балерина считает Мальдивы «дальней дачей», которую посещает два раза в год. Правда, в этот раз звезда отказалась называть имя своего спутника, который составил ей компанию на райских островах.

Анастасия много раз посещала этот престижный курорт. Однако накануне с ней случилась неприятность - комар укусил прямо в глаз, вследствие чего глаз опух и чешется, пишет gazeta.ru.

«У меня же была аллергия. На глаза, на какое-то цветение. Она длилась лет десять», — пожаловалась артистка.

Волочкова огорчена, что теперь не сможет фотографироваться из-за отека.

Анастасия Волочкова уже побывала на островах 25 раз. Танцовщица объяснила, что для отдыха ей необходимо отсутствие людей.