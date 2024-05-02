Выступление российской оперной певицы Анны Нетребко, которое запланировано на 1 июня в Швейцарии, не состоится. Представители концертной площадки рассказали, что мероприятие было отменено из-за требования властей.

В сообщении указывается, что решение об отмене концерта было принято в соображениях безопасности. В середине июня в Швейцарии состоится мирная конференция, участники которой обсудят ситуацию на Украине.

«Концерт Нетребко 1 июня в KKL Люцерна не состоится. Общественное восприятие солистки остается противоречивым, ввиду временной и географической близости выступления госпожи Нетребко к мирной конференции по Украине следовало ожидать угрозы общественному порядку», — цитирует LIFE сообщение представителей концертной площадки, пишет Радио «Комсомольская правда».

Как сообщалось ранее, главарь киевского режима Владимир Зеленский боится, что Россия якобы хочет сорвать «мирный саммит» по Украине в Швейцарии.