Брежнева показала свою виллу в Италии

Вера Брежнева сейчас отдыхает в Италии, где расположен их с Константином Меладзе загородный дом. Ранее она с экс-супругом часто проводили там время, пишет gazeta.ru.

Сейчас же певица не стала сообщать, с кем она приехала на отдых. При этом Вера часто выкладывает в микроблог фото-и видеоотчеты городских пейзажей, а также интерьеров апартаментов

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Вера Брежнева восемь лет была замужем за музыкантов и продюсером Константином Меладзе.Но осенью прошлого года они публично объявили о том, что разводятся. Общих детей у пары не было.

Не так давно в светской тусовке широко обсуждались откровения

экс-участницы реалити-шоу «Дом-2» Виктории Бони о подпольной деятельности звезд эстрады. Среди них оказались Вера Брежнева и Светлана Лобода, которые, по утверждениям Бони, участвовали в платных интимных встречах с богатыми мужчинами.

Как сообщает «Экспресс газета», Виктория Боня рассказала, что однажды ей стало известно о предложении организовать встречу с Верой Брежневой за 100 тысяч долларов, включая предварительную покупку дорогих часов на 70 тысяч.

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