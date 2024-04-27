Бритни Спирс разбила каблуком лобовое стекло автомобиля после суда с отцом

Американская певица Бритни Спирс разбила каблуком лобовое стекло автомобиля после окончания судебных тяжб с отцом. Об этом сообщило издание Daily Mail.

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По информации издания, такая бурная реакция исполнительницы хита Baby One More Time последовала после решения суда, по результатам которого певица должна оплатить судебные издержки отца на сумму порядка двух миллионов долларов.

Бритни, узнав о решении суда, села на пассажирское сиденье автомобиля, закинула ноги на приборную доску и сильно ударила каблуком в лобовое стекло машины, разбив его. После этого она уехала вместе с бывшим заключенным и ее домработником Полом Ричардом Солизом, передает Daily Mail.

Еще в конце ноября стало известно, что певец и актер Джастин Тимберлейк намерен подать в суд на Бритни Спирс из-за хейта и репутационных потерь знаменитости после выхода мемуаров певицы. В них Спирс обвинила своего экс-бойфренда в измене, а также в том, что он заставил ее сделать аборт, когда они были в отношениях.

Тем временем в социальных сетях распространилась конспирологическая теория, согласно которой Бритни Спирс на самом деле убили, а вместо нее видео в социальных сетях публикует другой человек. Особенно активные последователи даже привели доказательства.