Против лидера группы «Автоспорт» возбудили дело о дискредитации ВС РФ

Тверской суд Москвы 7 мая рассмотрит дела о дискредитации армии и демонстрации экстремистской символики против фронтмена российской инди-рок-группы «Автоспорт» Андрея Ванюкова. Такая информация следует из картотеки суда.

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Ванюкову грозит до 50 тысяч рублей штрафа за дискредитацию армии, а также до 15 суток ареста за демонстрацию экстремистской символики.

Проверить высказывания Ванюкова на одном из видео попросили глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и движение «Зов народа», пишет Lenta.

В свою очередь 25 апреля, Тверской суд столицы оштрафовал телеведущую и блогера Анастасию Ивлееву на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Сама телеведущая в суд не явилась, тогда как адвокат, который присутствовал на рассмотрении дела, заявил, что звезда не признает вину.