«В интересах страны!»: бывший муж Бородиной скоро станет отцом

Курбан Омаров развелся со звездой реалити «Дом−2» Ксенией Бородиной в августе 2021 года. Телеведущая свою личную жизнь с тех пор скрывает, в то время как бизнесмен почти сразу после расставания представил публике новую возлюбленную Валерию.

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Неравнодушные к некогда счастливой паре посчитали, что такая спешка — попытка мужчины насолить бывшей. Однако Курбан Омаров оказался настроен серьезно. В феврале этого года предприниматель сделал предложение своей молодой возлюбленной. Валерия ответила согласием.

Сегодня на странице личного блога Омарова появилось новое фото Валерии. В кадре девушка позировала с заметно округлившимся животом. Снимок невесты блогер сопроводил явным намеком на ее беременность.

«Сейчас каждый секс должен работать в интересах страны!» — написал бывший муж Ксении Бородиной.

Подписчики Курбана Омарова принялись поздравлять бизнесмена и его невесту с грядущим пополнением. Однако нашлись и те, кто в правдивость этой информации не поверил.