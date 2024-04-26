Лоза прокомментировал выход нового альбома Эминема

Жители России воспринимают музыку, построенную на «мелодии и гармонии», и для них выход нового альбома американского рэпера Эминема под названием «The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)» не имеет «абсолютно никакой ценности». Такое мнение радиостанции «Говорит Москва» высказал российский певец Юрий Лоза.

По его мнению, рэп - это не музыка, это речитатив и на иностранном языке он непонятен большинству россиян.

«Для нас абсолютно никакой ценности. (…) Что они там бубнят? Что говорят китайцы под ритмическую музыку? Что говорят какие-то другие азиаты? Что говорят в Африке под ритмическую музыку? Нас это вообще не должно интересовать никаким образом», - уверен Юрий Лоза.

По его словам, в России другая культура и как «белые европейцы» жители страны отталкиваются «от мелодии и гармонии».

«Если мы белые европейцы, то и слушать надо такую музыку. А рэп? Ну, рэп — он и есть рэп», - заметил музыкант.

Ранее Юрий Лоза поддержал инициативу депутата Госдумы Сергея Колунова по созданию аналога Евровидения в России. Однако он считает, что российские конкурсы не должны копировать европейские, особенно в части исполнения песен под фонограмму.