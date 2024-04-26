Роберт Плант работает над секретным проектом с хитами Led Zeppelin

Лидер британской рок-группы Led Zeppelin Роберт Плант готовит секретный проект, который будет включать в себя классические хиты коллектива. На это намекает серия постов от коллег музыканта.

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Известно, что Плант записывался в студии Magic Garden с продюсером Гэвином Монаганом. Об этом сообщил в сети как сам Монаган, так и его невеста, писательница и певица Антонелла Гамботто-Берк. Она и назвала проект «совершенно секретным».

«Одно удовольствие работать с Робертом Плантом и Wolves Records в студии Magic Garden. И самый волнующий момент в жизни — переосмысливать несколько классических записей Led Zeppelin», — написал продюсер.

Wolves Records — это первый британский лейбл, основанный футболистами. Его запустил ФК «Вулверхэмптон Уондерерс» в 2021 году с целью продвигать артистов с помощью спортивных мероприятий. К слову, Плант — фанат этого клуба, он даже назначен его вице-президентом.

Ранее фронтмен Led Zeppelin признался, что у него накопился неоконченный материал. Но для выпуска песен есть одна сложность: у рокера не получается сочинять тексты.

Последний альбом легендарной группы, Coda, вышел в 1982 году. После распада команды Плант занялся сольной карьерой.