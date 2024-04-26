Мари Краймбрери показала закулисье своего выступления в Китае

Певица Мари Краймбрери выложила бэкстейджи со своего выступления на китайском шоу. Исполнительница участвует в реалити Ride The Wind 2024: в нем звезды соревнуются за право дебютировать во временном герлз-бэнде.

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Выступление артистки с авторской песней You Are Born a Star смотрели 1,5 миллиарда зрителей.

Для меня это знаковое событие в моей жизни. Сегодня, когда мне говорят, что в Китае я на втором месте в поисковых запросах, а в соцсетях уже более шести миллионов упоминания тэга «Мари Краймбрери», я не верю в это. Мари Краймбрери певица

Мари отправилась в Китай вместе с командой Velvet Music. По словам артистки, она получила приглашение от шоураннеров.