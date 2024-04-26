Дава ответил на вопрос, почему он расстался с Бузовой

В эфире телеканала «ТВ-3» вышел новый проект, в ходе которого хиромант, гадалка, таролог, психолог и маг разгадывают тайны участников шоу. Гостем программы стал блогер Давид Манукян (Дава). В шоу не обошлось без вопросов о его отношениях с певицей Ольгой Бузовой.

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Ведущая программы Эвелина Бледанс отметила, что Бузова и Дава были красивой парой. Ее интересовало, почему отношения певицы и блогера закончились.

— Не хотелось бы затрагивать эту тему, не хочется ворошить. Так сложилось. Это опыт, и я к нему отношусь с большим уважением, — ответил Манукян.

Дава добавил, что частые встречи с Бузовой на различных мероприятиях его не беспокоят. Он не избегает бывшую возлюбленную. Блогер повторил, что испытывает уважение к Бузовой и их отношениям, поэтому распространяться об их чувствах не станет.

Бузова давно мечтает создать собственную семью, стать супругой и матерью. При этом, по словам знаменитости, перед ней никогда не будет стоять выбор между карьерой или бытом. В декабре видеоблогер и практикующий психолог Вероника Степанова рассказала, почему у исполнительницы долгое время не получается построить крепкие отношения.