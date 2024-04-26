Пахмутова на юбилейном концерте представит новую песню «СталГРЭС»

Народная артистка СССР композитор Александра Пахмутова в 2024 году отметит 95-летие юбилейными торжествами «В песне – жизнь моя!». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала «Россия».

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1 мая на малой родине композитора в Волгограде «Культурный фонд Александры Пахмутовой» представит первый юбилейный концерт, который будет транслировать телеканал «Россия-Культура».

«Для Александры Николаевны очень важно, чтобы первые торжества прошли на ее родине – на Сталинградской земле. Для нее это – особое место, и Александра Николаевна ждет встречи с волгоградцами, хочет увидеть Волгу…» — говорит Евгений Малышко, директор «Культурного фонда Александры Пахмутовой».

На концерте будет представлена премьера новой песни Пахмутовой «СталГРЭС», посвященной Сталинградской Государственной районной электрической станции, с которой судьба семьи композитора тесно связана.

В концерте примут участие народная артистка России Лариса Долина, заслуженные артисты России Ильдар Абдразаков и Василий Ладюк, народная артистка Азербайджана Динара Алиева, премьер балета Большого театра Денис Родькин и прима-балерина балета Большого театра Юлия Степанова, лауреаты Всероссийских и международных конкурсов Максим Лисиин и Софья Онопченко, участники телепроектов Елена Максимова и театр танца «Рандеву» под руководством Евгения Малышко и др.

В рамках юбилейных торжеств в Москве также пройдут концертные программы — например, зале им. П.И.Чайковского Московской государственной филармонии. А в ноябре, в день рождения композитора, концерт пройдет на сцене Государственного академического Большого театра России.