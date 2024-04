Эминем анонсировал новый альбом THE DEATH OF SLIM SHADY (COUP DE GRÂCE)

Легенда рэпа Эминем выпустит первый за четыре года альбом THE DEATH OF SLIM SHADY (COUP DE GRÂCE) этим летом. Артист опубликовал тизер грядущей пластинки в формате короткой тру-крайм-истории.

В ролике репортер докладывает с места происшествия, что альтер эго Эминема, Слим Шейди (Slim Shady), скончался. Обстоятельства его смерти расследуют — участвует сам 50 Cent.

В марте Dr. Dre подтвердил, что новый полноформатник Эминема уже готов и выйдет в этом году. По словам продюсера, он работал над несколькими треками из грядущего релиза.

Предыдущий альбом Эминема, Music To Be Murdered By, увидел свет в 2020-м и получил противоречивые отзывы критиков.