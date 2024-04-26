Суд назначил Киркорову штраф за неуплату штрафа

Российский певец Филипп Киркоров оштрафован на 6 тыс. рублей из-за неуплаты штрафа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.

Отмечается, что певец признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).

Решение принял мировой судья судебного участка 371, подчеркивает агентство. Судом назначено наказание в виде административного штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного административного штрафа - 6 тыс. рублей.

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Ранее сообщалось, что Тверской районный суд Москвы признал блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву виновной по статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ). Ей назначили максимальный штраф, предусмотренной статьей, — 50 тыс. рублей.

Протокол в отношении Ивлеевой был составлен 16 апреля.