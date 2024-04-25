Анджелина Джоли препятствует новому роману Брэда Питта

Актриса Анджелина Джоли всячески препятствует развитию отношений Брэда Питта, звезды «Трои» и «Мистер и миссис Смит», с Инес Де Рамон, бывшей женой звезды сериала «Дневники вампира» Пола Уэсли. Об этом пишет портал «СтарХит» со ссылкой на источники.

Источник пояснил, что новые отношения актера — больная тема для Анджелины. Она желает предостеречь девушку от ошибок, предупредить о возможных опасностях, и, главное, рассказать ей свою версию истории разрыва с Брэдом.

Вместе с тем, знакомые артистов уверяют, что «связь с Рамон чуть ли не исцелила буйного артиста». По их словам, Брэд больше не пьет и стал человеком, который заслуживает той любви, которую он получает от Инес.

Роман Питта и Рамон осложняется также тем, отмечают журналисты, что Брэд и Анджелина формально все еще находятся в браке, их бракоразводный процесс продолжается.

«Брэд больше всего на свете хочет, чтобы этот вопрос был завершен. Если бы это полностью зависело от него, все было бы уже давно закончено», — уточнил собеседник портала.

По данным портала, дети звездной пары, за исключением приемного сына Пакса, положительно воспринимают новую избранницу отца. В частности, Шайло переехала в дом к Брэду, что наряду с романом экс-супруга с Инес, стало сильным ударом для Джоли.