Собчак заработала миллионы на ресторанном бизнесе в Петербурге

Ресторанный бизнес телеведущей и блогера Ксении Собчак развивается довольно неравномерно, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источники.

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По данным газеты, у телеведущей есть два ресторана — Veter в Санкт-Петербурге и SHE в Москве.

Заведение в северной столице, уточнили журналисты, принадлежит ООО «Манила», среди его учредителей значатся Собчак и рестораторы Антон Пинский и Наталья Четыркина.

Veter был открыт в июне 2023 года на корабле «Летучий Голландец» на Мытнинской набережной. Выручка за семь месяцев составила 41 млн рублей, прибыль — 18 млн рублей.

Средний чек в ресторане достигает 3,5 тыс. рублей, в меню представлены салаты из тунца, пироги с бычьими хвостами, пельмени из говядины и другие блюда для гурманов.

Вместе с тем, ресторан в Москве, согласно данным налоговой, в 2023 году работал в убыток, при том, что изначально был прибыльным.