Меладзе назвал условия для выступления в России

Певец Валерий Меладзе готов выступить в России. За один концерт в Москве он просит 12 миллионов рублей, рассказала концертный директор артиста Ольга Оркина.

«Артист просит 250 евро (почти 25 тысяч рублей — прим. URA.RU) суточных для себя и 200 евро (почти 20 тысяч рублей — прим. URA.RU) — для менеджера» — сообщила Оркина сайту «Страсти».

За один концерт в Москве Меладзе должны заплатить 120 тысяч евро — 12 миллионов рублей.

Помимо этого, в его условиях присутствует оплата расходов на: авиабилеты бизнес-класса, трансфер в виде Mercedes-Benz W222 и автобуса на 25 мест, VIP-зал аэропорта, номер в пятизвездочном отеле, две бутылки 12-летнего виски Macallan и 15 бутылок колы в стекле в гримерке артиста. Оркина же считает, что Россия не нуждается в его концертах из-за громких скандалов и плохой репутации.

Меладзе полностью закрыл долги перед налоговой службой на фоне скандала с «голой» вечеринкой, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что, если бы он этого не сделал, то мог подвергнуться конфискации части имущества.