Раскрыта новая дата концерта Zivert в Тюмени

Певица Zivert (настоящее имя Юлия Зиверт) даст концерт в Тюмени 15 сентября. Соответствующая информация появилась на официальном сайте исполнительницы.

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Изначально артистка должна была выступить перед тюменцами 29 апреля, однако отменила шоу из-за проблем со здоровьем. Уточняется, что перенесенный концерт пройдет в СК «Центральный».

Напомним, в феврале текущего года Zivert объявила об отмене всех выступлений до осени из-за сильных болей в спине. Выяснилось, что звезду беспокоит остеохондроз позвоночника. Впервые недуг был выявлен в 2022 году, однако за два года состояние Zivert только ухудшилось. В настоящий момент певица испытывает сильные боли в спине, которые не позволяют ей исполнять номера.