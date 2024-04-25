Орбакайте вышла в свет в платье с арт-портретом Пугачевой
Певица Кристина Орбакайте вышла в свет в платье с арт-портретом своей матери Аллы Пугачевой. Исполнительница позировала в креативном наряде своему мужу бизнесмену Михаилу Земцову и поделилась кадрами в соцсетях.
«Жизнь слишком хороша, чтобы грустить», — написала звезда, процитировав строчку из новой песни Примадонны.
Пугачева четыре года была замужем за цирковым артистом Миколасом Орбакасом, супруги развелись, когда их дочери было два года, однако сохранили хорошие отношения. Орбакайте рассказывала в интервью, что в детстве мало времени проводила с родителями — ее растили бабушки и дедушки. В Литве она жила с семьей отца, а в Москве — с родственниками матери.
В 2011 году Примадонна вышла замуж за юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), который стал ее пятым супругом. У пары двое общих детей: 10-летние Елизавета и Гарри. Артисты никогда не скрывали, что прибегли к услугам суррогатной матери. По словам шоумена, они не торопились делиться этой новостью даже с самыми близкими людьми, поскольку понимали их возможную реакцию. Галкин признавался, что Орбакайте была в шоке, когда ей сообщили о скором появлении брата и сестры.
В 2022 году Пугачева покинула Россию и переехала в Израиль вместе с мужем и младшими детьми, а затем СМИ сообщили, что семья приобрела жилье на Кипре и получила местные паспорта.
Ранее внук Пугачевой объявил о гастролях с новым коллективом.