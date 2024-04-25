Орбакайте вышла в свет в платье с арт-портретом Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте вышла в свет в платье с арт-портретом своей матери Аллы Пугачевой. Исполнительница позировала в креативном наряде своему мужу бизнесмену Михаилу Земцову и поделилась кадрами в соцсетях.

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«Жизнь слишком хороша, чтобы грустить», — написала звезда, процитировав строчку из новой песни Примадонны.

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Пугачева четыре года была замужем за цирковым артистом Миколасом Орбакасом, супруги развелись, когда их дочери было два года, однако сохранили хорошие отношения. Орбакайте рассказывала в интервью, что в детстве мало времени проводила с родителями — ее растили бабушки и дедушки. В Литве она жила с семьей отца, а в Москве — с родственниками матери.

В 2011 году Примадонна вышла замуж за юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), который стал ее пятым супругом. У пары двое общих детей: 10-летние Елизавета и Гарри. Артисты никогда не скрывали, что прибегли к услугам суррогатной матери. По словам шоумена, они не торопились делиться этой новостью даже с самыми близкими людьми, поскольку понимали их возможную реакцию. Галкин признавался, что Орбакайте была в шоке, когда ей сообщили о скором появлении брата и сестры.

В 2022 году Пугачева покинула Россию и переехала в Израиль вместе с мужем и младшими детьми, а затем СМИ сообщили, что семья приобрела жилье на Кипре и получила местные паспорта.

Ранее внук Пугачевой объявил о гастролях с новым коллективом.