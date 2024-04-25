Стас Михайлов оценил ситуацию в российском обществе

Российский музыкант Стас Михайлов в преддверии своего 55-го дня рождения дал интервью «Вечерней Москве» и рассказал, какая ситуация сложилась в российском обществе. Артист отметил, что в стране есть все необходимое, а также традиционные ценности и религия.

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— У нас все хорошо. В отличие от западных стран у нас есть традиционные ценности и вера в Бога. Поэтому в Европе Россию не любят: она не повторяет тот бред и абсурд, который пропагандируется на Западе, — пояснил исполнитель.

Стас Михайлов подчеркнул, что те, кто покинул страну после начала спецоперации, рано или поздно вернутся в Россию и будут просить искупления.

В интервью музыкант также оценил высокий уровень развития РФ и всех ее регионов. По словам Михайлова, в стране постоянно открываются новые заведения и разные центры поддержки. Власть также прислушивается к мнению граждан и делает все для их блага.

В беседе с «ВМ» Стас Михайлов также рассказал о том, почему принял решение ежегодно находиться на сцене в свой день рождения и раскрыл секрет записи успешной песни-дуэта с другими исполнителями.