Григорий Лепс откроет караоке-бар в Санкт-Петербурге

Певец Григорий Лепс откроет караоке-бар Leps Bar на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на NF Group, которая выступила консультантом сделки.

Открытие запланировано на лето 2024 года. На площади свыше 500 квадратных метров будут работать караоке, коктейль-бар и ночной клуб.

Руководитель отдела торговой недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Анна Лапченко отметила, что локация граничит с одним из главных торговых коридоров Петербурга — Большой Конюшенной улицей. В 2023 году ставки аренды в стрит-ритейле там составляли 3,8-7,7 тысяч рублей за квадратный метр. Рядом также расположена набережная канала Грибоедова со схожими ставками.

Сейчас одноименный бар уже работает в Новосибирске. Также Лепс собирается открыть заведения в Москве и Красноярске до конца 2024 года, добавили в компании.

Ранее Лепс прокомментировал недавний скандал на концерте в Костроме, где певец выбил телефон из рук фанатки. Во время общения с журналистами он не стал извиняться. Музыкант сказал, что несколько раз предупредил зрительницу, чтобы она не снимала, однако женщина его «не услышала».