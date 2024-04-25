СМИ сообщили о серьезных проблемах со здоровьем у Маслякова

Телеведущий Александр Масляков проходит поддерживающее лечение из-за неоперабельной опухоли в легких. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, проблемы со здоровьем и стали причиной того, что знаменитость ушел из КВН. Mash подчеркивает, что новообразование у Маслякова обнаружили в 2022 году после перенесенной коронавирусной инфекции. Сейчас же, добавляет канал, телеведущий стал чаще жаловаться на здоровье.

22 апреля сообщалось, что комик Дмитрий Хрусталев стал новым ведущим телеигры КВН на весь 2024-й год. Об этом стало известно изданию kp.ru.

Хрусталев предположил, чем занимается Масляков после ухода из КВН

В последние годы бессменный ведущий юмористического шоу Александр Масляков все реже принимал участие в играх в качестве ведущего. Из-за коронавирусных ограничений 82-летний артист некоторое время соблюдал карантин, после чего переболел коронавирусом. В играх высшей лиги КВН Маслякова в разное время заменяли Валдис Пельш, Вадим Галыгин, Михаил Галустян и Дмитрий Хрусталев. Последнего теперь решили утвердить в должности постоянного ведущего телеигры.