Танцы в обнимку с ностальгией: каким получился новый альбом дуэта NEMIGA «АЛЫЕ ЗАКАТЫ»

На прошлой неделе белорусский электропоп-дуэт NEMIGA порадовал своих поклонников третьим полноформатным альбомом, получившим название «АЛЫЕ ЗАКАТЫ». В него вошло всего восемь треков, однако среди них нашлось место и экспериментам с танцевальной электроникой, и любовной лирике под меланхоличное фортепиано, и песне под гитару в духе раннего Макса Коржа. О том, что еще можно найти на пластинке NEMIGA, читайте в нашем материале.

© Звук

NEMIGA — АЛЫЕ ЗАКАТЫ

Открывает «АЛЫЕ ЗАКАТЫ» лиричный трек «Машу тебе рукой». Он задает курс на любовную лирику под минималистичное фортепиано, однако вскоре его сменяют танцевальные мотивы с не самым веселым припевом: «Я твоя любовь и твоя боль». В конце музыка начинает будто пробуксовывать, невольно вызывая ассоциации с милым сердцу многих альбомом Stromae «Multitude» (2022).

«Дыши свободой» полна размышлений о жизни и о том, что же в ней все-таки главное. Эта же мысль продолжает раскрываться в последующем треке «Под алыми закатами», посвященном любви к друзьям, теплым воспоминаниям и драгоценным моментам юности. Звук гитары, щемящие нотки и описываемая подростковая романтика наводят на невольные ассоциации с ранним Максом Коржом, что дарит песне эффект «ностальгия х2».

После теплой тоски следуют танцы, ибо героиня «Бесконечной песни» — диджей, забывающая о своих проблемах на время сета. Песня разбавляет солирование Влада Соболева на пластинке — это единственный трек в альбоме, который целиком исполняет Карина Пилл.

«Чудеса» и «До лета» максимально музыкоцентричны. Слов в них минимум, зато в достатке гипнотической пульсирующей электроники.

В «Сильных людях» вместе с гитарой возвращаются лирика и напоминание о том, как важно прислушиваться к себе и своим желаниям, не жить так, как того хотят другие. Ну и о том, что даже сильные люди любят поплакать.

Закрывает пластинку «Пора прощаться». В песне о конце отношений можно услышать и Карину, и Влада. Здесь вновь сочетание минималистичного фортепианного куплета и электронно-танцевального припева.

Если вы искали альбом, под который можно как прогуливаться в одиночестве, так и зависать с друзьями, то, кажется, он сам вас нашел.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.