Филипп Янковский высказался о таланте Кологривого

Актер и кинорежиссер Филипп Янковский снова высказался о коллеге по цеху Никите Кологривом.

«Наверное, все ждут, что я буду шутить про Кологривого. Но этого я делать не буду, чтобы дальше не разгонять. Надеюсь, что он успокоится, он хороший парень и хороший артист. Поэтому надеюсь, что скоро он все это пройдет. Я ему желаю здоровья, в первую очередь. Чтобы он талант продолжал развивать. Как артист он действительно хороший», - рассказал Янковский.

Актер выказался на показе нового сериала «Прометей» в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сообщает «Газета.Ru».

Ранее после ряда скандалов с Кологривым Янковский напомнил начинающему актеру о том, что кино — это коллективный труд.