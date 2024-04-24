29-летнюю певицу и актрису обвинили в сексуальных домогательствах

29-летнюю американскую артистку, выступающую как Megan Thee Stallion, обвинил в сексуальных преследованиях (и иных нападках) бывший личных оператор.

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Меган Джовон Рут Пит - рэперша из чарта Billboard, автор песен, актриса и артистка дубляжа. На текущий момент на ее счету 24 победы и 58 номинаций на разного рода награды.

Про инцидент сообщает Rolling Stone, приводя все детали.

Истец, Эмилио Гарсия, жалуется, что вопиющий случай имел место в Ибице, причем - в движущемся автомобиле и с участием третьих лиц.

Чем он, Эмилио, был "смущен, унижен и оскорблен".

Эмилио Гарсия работал с рэпершей с 2018 по 2023 год. Иск был подан во вторник в Лос-Анджелесе. В нем, в частности, утверждается, что артистка создала для истца "враждебную атмосферу", притесняла и нарушала трудовое законодательство. А когда он начал роптать на проблемы с зарплатой и переработку - его уволили.

При этом Эмилио негодует, что рэперша еще и буллила подчиненного по поводу лишнего веса.

Заметим, что личная жизнь молодой артистки достаточно кучерява. В частности, она встречалась с рэпером Moneybagg Yo, получила огнестрельные ранения, будучи в машине с рэпером Tory Lanez и некой неизвестной женщиной (после завив, что это Tory Lanez в нее стрелял), и так далее. В настоящее время состоит в отношениях с рэпером Pardison Fontaine.