Киркоров рассказал о скромных планах на день рождения

Российский певец Филипп Киркоров поделился с прессой своими планами на день рождения. 30 апреля "король российской поп-сцены" отмечает 57-летие и хочет сделать это непривычно скромно.

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"Единственный день в году я хотел бы провести без камер, без публичности, без внимания, так скажем, извне. Но с теплом изнутри. В этот день хотелось бы побыть дома", - заявил Киркоров на гала-ужине "Премии Муз-ТВ 2024. Возвращение".

Он отметил, что в этот день 30 лет назад скончалась его мама.

"Праздника особо никогда не получалось, я его искусственно создавал какими-то презентациями, событиями, концертами", - подчеркнул Киркоров.

Кроме того, он напомнил, что 30 апреля "выпадает на 40 дней теракта в "Крокус Сити Холле" и поводов для веселья нет".

После участия в резонансной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в декабре 2023 года (мероприятие признано пропагандой ЛГБТ, движение запрещено в РФ), у артиста возникли сложности. Он едва не лишился звания народного артиста, певца вырезали из новогодних телепередач и отменили его участие в праздничных шоу и концертах. Ему пришлось снизить ценник на выступления на треть.