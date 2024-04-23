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Лолита станет ведущей нового музыкального шоу на НТВ

Певица Лолита и телеведущий Вадим Такменев будут вести новое оригинальное музыкальное шоу на телеканале НТВ "ВИА Суперстар!", сообщили в пресс-службе телеканала. Премьера состоится 12 мая.

Лолита станет ведущей нового музыкального шоу на НТВ
© РИА Новости
"12 мая на телеканале НТВ состоится премьера нового оригинального музыкального шоу "ВИА Суперстар!". За звание "суперстаров" будут бороться восемь музыкальных коллективов, пик популярности которых пришелся на 80-90-е и нулевые. Ведущими проекта стали бессменные ведущие музыкального проекта "Суперстар!" Вадим Такменев и Лолита", - говорится в сообщении.

Участниками проекта стали группы "Вирус!", "Форум", "Божья коровка", "Чи-Ли" , "Балаган Лимитед" и "Стрелки", а также вокально-инструментальные ансамбли "Лейся, песня!" и "Белорусские песняры".

Камила Валиева сообщила, что станет ведущей шоу на Первом канале

Кресла членов жюри заняли ведущая Лера Кудрявцева, музыкальный критик Сергей Соседов, а также певцы Стас Пьеха и Наташа Королева.

Шоу-бизнес
Сергей Соседов
Вадим Такменев
Наташа Королева
Стас Пьеха
Лера Кудрявцева
Москва
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