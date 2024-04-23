Лолита станет ведущей нового музыкального шоу на НТВ

Певица Лолита и телеведущий Вадим Такменев будут вести новое оригинальное музыкальное шоу на телеканале НТВ "ВИА Суперстар!", сообщили в пресс-службе телеканала. Премьера состоится 12 мая.

"12 мая на телеканале НТВ состоится премьера нового оригинального музыкального шоу "ВИА Суперстар!". За звание "суперстаров" будут бороться восемь музыкальных коллективов, пик популярности которых пришелся на 80-90-е и нулевые. Ведущими проекта стали бессменные ведущие музыкального проекта "Суперстар!" Вадим Такменев и Лолита", - говорится в сообщении.

Участниками проекта стали группы "Вирус!", "Форум", "Божья коровка", "Чи-Ли" , "Балаган Лимитед" и "Стрелки", а также вокально-инструментальные ансамбли "Лейся, песня!" и "Белорусские песняры".

Камила Валиева сообщила, что станет ведущей шоу на Первом канале

Кресла членов жюри заняли ведущая Лера Кудрявцева, музыкальный критик Сергей Соседов, а также певцы Стас Пьеха и Наташа Королева.