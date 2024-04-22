Айза заявила о проблемах с сердцем у общего с Гуфом сыном

Блогер и телеведущая Айза-Лилуна Ай заявила о сложностях, которые появились у нее в воспитании старшего сына Сэма, рожденного в браке с рэпером Гуфом. В своем Telegram-канале она написала, что 13-летний подросток манипулирует ею и всеми родственниками, а также жестоко обращается с младшим братом Элвисом.

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Я не понимаю, как мне быть. Кроме того, вчера у него были обнаружены проблемы с сердцем... И я чувствую страх, ужас и злость, — сказала Айза.

Айза-Лилуна отметила, что материнство — это тяжелый труд, и проще было бы «залезть в пасть акуле».

Ранее Гуф показал в соцсетях фанатам свою новую пассию. Он опубликовал фото, на котором находится с возлюбленной в лифте, а на фон наложил трек Димы Билана «Это была любовь». В комментариях под постом подписчики выразили мнение, что девушка музыканта похожа на его бывших.

Также Гуф помирился с бывшей супругой Юлией Королевой, которая показала снимки с прогулки вместе с Алексеем Долматовым и их общей дочерью. По ее словам, они пытаются быть нормальными родителями.