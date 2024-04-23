Плюс-сайз-звезда «Эйфории» показала фигуру в бикини

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли в откровенном наряде поплавала в бассейне. Соответствующая публикация появилась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) знаменитости.

58-летняя звезда позировала на камеру в красном бикини, состоящем из плавок с низкой посадкой и бюстгальтером на завязках. При этом она продемонстрировала подтянутое тело. Кроме того, Херли распустила длинные русые волосы и нанесла макияж с акцентом на глаза.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях под постом. «Прекрасна», «Не могу поверить, что ты так потрясающе выглядишь», «Она выиграла генетическую лотерею», — высказались они.

Ранее в апреле Элизабет Херли показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов. Знаменитость позировала перед камерой в леопардовом бикини, которое подчеркивало ее стройную фигуру.