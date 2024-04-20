Сукачев рассказал, что его жена была «гадким утенком»

Гарик Сукачев уже больше 30 лет состоит в браке с Ольгой Королевой. Будучи гостем Светланы Бондарчук на YouTube-шоу «Света вокруг света» музыкант рассказал, что они с будущей супругой познакомились, когда ему было всего 16 лет, а девушке — 14. Их первая встреча произошла на катке.

«Таким гадким утенком была. Прям совсем гадким». Какое-то клетчатое пальтишко, коричневый воротник с искусственным мехом, шапка. Ну, девочка, которая такая — никакая», — рассказал певец. Но очень скоро этот утенок, по словам Сукачева, превратился в прекрасного лебедя.

Считается, что звездам редко удается прожить жизнь с одним и тем же человеком. Артист признался, что сам для себя так и не открыл секрет крепкой семьи. Об этом пишет СтарХит.

«Черт его знает. Конечно, это сто раз могло развалиться. Конечно, есть влюбленности и страсть в жизни. И это очень хорошо. Мы люди искусства, мы не можем без этого. Это как бы составляет тебя так или иначе. Ты же ничего не сделаешь путного, если в тебе нет каких-то таких оголенных вещей», — пояснил Сукачев.

Видимо, очень много зависит от женщины. Семьи держатся на верных подругах.

«Сережка Галалин со своей женой с детства, они в одном дворе жили. Саня Скляр с Леной всю свою жизнь. И Саня как-то сказал: „Наши девчонки — это жены декабристов“. И он абсолютно прав. Такие не подарки им достались — совсем не подарки. И столько горя они хлебнули с нами, каких-то несправедливых обид», — считает Гарик.

Сукачев считает Ольгу своим самым близким другом.

«Это целая жизнь, которую ничем не заменить. В ней было все, и ты это все с детства с этим человеком проходил. Все равно у тебя ближе друга просто нету», — резюмировал он.

В 1985 году у пары родился сын Александр, который окончил английский Университет Роухэмптон и Американский институт киноискусства, после чего стал режиссером.».

В 2004 году Ольга подарила рокеру дочь Анастасию. Появление дочери музыкант назвал фантастикой.

Дочь рокера учится в РУДН на экологическом факультете и хочет стать океанологом.