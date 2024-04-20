Сафронов рассказал о любимом портрете Пугачевой

Никас Сафронов познакомился с Аллой Пугачевой много лет назад. Когда-то зарубежный поклонник Примадонны попросил художника нарисовать ее портрет. А по завершении работы – вручить Алле Борисовне, что живописец и сделал. Об этой истории Никас рассказал журналистам издания teleprogramma.pro.

«Один советский физик и математик уехал в 90-е годы в США и там сильно разбогател. И он мне заказал ее портрет в виде такого Арлекина. Хорошо заплатил мне тогда, по-моему, 50 или 60 тысяч долларов, это были большие деньги в то время», - объяснил Сафронов.

Алла Пугачева была в восторге от портрета. По словам художника, эта работа стала ее самой любимой. Позднее звезда не раз приглашала художника полюбоваться на творение его рук. Портрет был размещен на золотом мольберте в замке в деревне Грязь.

«И так вот после этого она как к художнику ко мне прониклась великим уважением и симпатией. Мы часто созванивались, она много раз была у меня в гостях, а я у нее», рассказал Никас.

Ранее Никас Сафронов рассказал, как шансонье Вилли Токарев подарил ему шахматы, сделанные в тюрьме.