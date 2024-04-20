Успенская после слухов о госпитализации выступила на шоу «Голос»

Любовь Успенская сообщила, что слухи о ее госпитализации беспочвенны. Накануне появилась информация о том, что певице вызывали скорую помощь из-за проблем с сердцем.

Первым опроверг эти слухи ее помощник Константин. Представитель артистки назвал информацию о болезни «приколом» и «фейком».

«Ей абсолютно не плохо, она на прямом эфире на шоу «Голос». Это не к ней скорая приезжала», — объяснил он.

Сама певица также подтвердила, что слухи – ложные. Звезда выступила на шоу с лирической композицией «Еще минута», рассказывает портал vokrug.tv.

После окончания номера Любовь Залмановна обратилась к зрителям:

«Я очень фартовая. И конкурсанты стояли рядом со мной. Загадайте желание, и оно сбудется», — заявила звезда шансона.

У заказчиков вырос спрос на певиц шансона Любовь Успенскую и Ирину Круг. Гонорар Успенской начинается от 3 миллионов рублей. Несмотря на высокую стоимость, артистку активно приглашают и на свадьбы, и на корпоративы, и на дни рождения.