47-летняя певица Мандиса найдена мертвой в своем доме

18 апреля на 48-м году жизни скончалась певица, выступавшая как Мандиса.

© Википедия

За свой альбом 2013 года Overcomer артистка получила премию "Грэмми". Плюс на ее счету четыре номинации.

Как передает AP, со ссылкой на заявление ее представителя, исполнительница была найдена в своем доме в Нэшвилле.

Причина смерти певицы на данный момент неизвестны.

Мандиса Линн Хандли (полное имя) родилась в 1976 году в Калифорнии. Профессиональную карьеру начала после участие в пятом сезоне шоу American Idol, по итогам которого заняла девятое место. До того изучала джазовый вокал в колледже Сакраменто.

Дебютный альбом записала в 2007-м, последнюю номерную пластинку - "Из тьмы" - в 2017-м.

Умер актер из комедии "Умри и станешь счастливым"

Мандиса не скрывала, что долгое время сражалась с лишним весом и депрессией, в силу чего была вынуждена уйти со сцены.

В 2017-м женщина написала книгу, где подробно рассказала о преодолении терний, тревожном расстройстве и утрате веры в Бога.