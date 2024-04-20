47-летняя певица Мандиса найдена мертвой в своем доме
18 апреля на 48-м году жизни скончалась певица, выступавшая как Мандиса.
За свой альбом 2013 года Overcomer артистка получила премию "Грэмми". Плюс на ее счету четыре номинации.
Как передает AP, со ссылкой на заявление ее представителя, исполнительница была найдена в своем доме в Нэшвилле.
Причина смерти певицы на данный момент неизвестны.
Мандиса Линн Хандли (полное имя) родилась в 1976 году в Калифорнии. Профессиональную карьеру начала после участие в пятом сезоне шоу American Idol, по итогам которого заняла девятое место. До того изучала джазовый вокал в колледже Сакраменто.
Дебютный альбом записала в 2007-м, последнюю номерную пластинку - "Из тьмы" - в 2017-м.
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Мандиса не скрывала, что долгое время сражалась с лишним весом и депрессией, в силу чего была вынуждена уйти со сцены.
В 2017-м женщина написала книгу, где подробно рассказала о преодолении терний, тревожном расстройстве и утрате веры в Бога.