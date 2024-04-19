Организаторы концерта Гуфа в Екатеринбурге, на котором дебошир спрыгнул со сцены и ушиб фанатку, извинились перед пострадавшей. Об этом корреспонденту «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе «Теле-клуба».

«От лица организаторов концерта – агентства MahnevaEvent и холдинга Tele-Club Group – хотим сказать, что нам очень неприятно за сложившуюся ситуацию», – рассказали там.

В клубе объяснили, что перед сценой были установлены барьеры, рассчитанные «на среднестатистического человека», не обладающего особыми спортивными навыками. Организаторы считают, что скандалист смог залезть на сцену, так как «оказался специально подготовленным».

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Пострадавшую екатеринбурженку отвели за сцену, оказав ей первую помощь. Ей предложили вызвать скорую, а также выбрать компенсацию, но она отказалась. Тем не менее ее просят связаться с организаторами, чтобы получить подарок. Что касается самого дебошира, то его передали полиции.

В пресс-группе управления МВД по Екатеринбургу на момент публикации не прокомментировали ситуацию. «ФедералПресс» напоминает, что другие фанаты начали бить дебошира, но Гуф предотвратил расправу. Из-за инцидента концерт пришлось прервать на несколько минут.