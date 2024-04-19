Дочь Эминема снялась в бикини на яхте во время своего девичника

Дочь американского рэпера Эминема Хейли Джейд Скотт Мэтерс снялась в откровенном наряде во время девичника. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

© @hailiejade

28-летняя наследница музыканта устроила вечеринку перед свадьбой со своим возлюбленным Эваном Макклинтоком. Она собрала подруг на яхте в бухте Тампа во Флориде, США. Гостьи приняли участие в фотосессии, примерив черные купальники и бежевые соломенные шляпы.

В свою очередь, Мэтерс надела белый головной убор и бикини аналогичного цвета. На одном из кадров она позировала, стоя на коленях в белом топе с косточками и на бретелях и в трусах с завышенной талией.

Ранее в апреле дочь известной телеведущей и актрисы Лизы Ринны американская модель Амелия Грей Хэмлин снялась топлес для корейской версии журнала W.